Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unbekannte Täter brechen in Sportsbar ein

Nienburg (ots)

(HAA) Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:10 Uhr, brachen unbekannte Tatverdächtige in eine Sportsbar in der Verdener Straße ein. Die Einbrecher überwanden die dortigen Sicherheitseinrichtungen und gelangten dadurch in das Innere des Objektes. Dort entwendeten sie Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Zu weiteren Details kann die Polizei keine Angaben machen. Mögliche Zeugen werden aufgerufen, sich bei der Polizei in Nienburg, unter der Telefonnummer: 05021/97780, zu melden.

