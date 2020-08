Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wölpinghausen/Wendthagen: Kleinere Brände beschäftigen die freiwilligen Feuerwehren

Nienburg (ots)

(HAA) In der Region Schaumburg kam es am gestrigen Mittwoch zu zwei kleineren Bränden. Gegen 17:00 Uhr, mussten die freiwilligen Feuerwehren aus Wölpinghausen, Hagenburg, Bergkirchen und Wiedenbrügge-Schmalenbruch, zu einem Brand in Wölpinghausen ausrücken. Dort war eine kleine Fläche Heu beim Wenden aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Gegen 22:15 Uhr brannte an einem Feldweg der Wendthäger Straße trockener Baumschnitt. Die aus Wendthagen ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer wurden die Rinden einiger dort gepflanzter Bäume angesengt. Zu der Brandursache kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.

