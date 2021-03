Polizei Hagen

POL-HA: Mann reißt Tür von fahrendem Streifenwagen auf

Hagen (ots)

Als eine Polizeistreife am Dienstag (09.03.2021), gegen 19:50 Uhr, die Hochstraße befuhr, näherte sich vor einer dortigen Kneipe ein 35-Jähriger dem Streifenwagen und riss unvermittelt die Beifahrertür auf. Er versuchte die Polizeibeamten mit erhobenen Fäusten anzugreifen. Sie konnten den augenscheinlich alkoholisierten Mann jedoch daran hindern. Da er sich nicht beruhigen ließ und weiterhin in die Luft boxte, wurde er anschließend in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (tise)

