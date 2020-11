Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201126 - 1228 Frankfurt-Nordend: Fußgänger schlägt Autofahrer

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Ein 17-jähriger Frankfurter befand sich am Mittwoch, den 25. November 2020, gegen 13.40 Uhr, an der Kreuzung Querstraße/Eschersheimer Landstraße, Obwohl die Fußgängerampel für ihn rot zeigte, betrat er die Fahrbahn. Mehrere Autofahrer fuhren an ihm vorbei in die Eschersheimer Landstraße und hupten. Ein 21-jähriger Autofahrer touchierte den 17-Jährigen leicht und stieg aus, um sich nach dem Befinden des Fußgängers zu erkundigen. Daraufhin wurde er von dem 17-Jährigen geschlagen, beleidigt und bespuckt. Danach wandte sich der 17-Jährige dem Auto des 21-Jährigen zu, riss das Nummernschild ab und warf es auf einen Balkon, beschädigte die Außenspiegel und trat gegen die Karosserie. An dem Fahrtzeug entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren tausend EUR. Als die Polizei eintraf, schrie der 17-Jährige herum und beleidigte die Einsatzkräfte. Danach richtete er seine Aggression gegen dort abgestellte Fahrräder und trat diese um. Bei seiner Festnahme bespuckte er die Einsatzkräfte und schlug nach einer Kollegin, traf diese glücklicherweise aber nicht. Schließlich äußerte er, nicht mehr leben zu wollen. Der 17-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

