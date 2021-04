Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 8. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: angeblicher Flohmarkthändler ergaunert Schmuck

Mittwoch, 07.04.2021, gegen 11:00 Uhr

Am Mittwochvormittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand ein Flohmarkthändler zu sein, Zugang zu einem Einfamilienhaus einer 83-jährigen Seniorin in Wolfenbüttel, Kolpingstraße. Im Haus verwickelte er die Seniorin in ein Gespräch und nutzte hier vermutlich eine günstige Gelegenheit aus und entwendete Schmuck. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, nachdem der Unbekannte das Haus verlassen hatte. Zum Wert des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Beschreibung des Täters: männlich, zirka 165 cm groß, schlank, dunkle Haare, dunkel gekleidet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Tipps der Polizei:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an -oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Wolfenbüttel: Einbruch

Dienstag, 06.04.2021, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 07.03.2021, 08:35 Uhr

Auf bislang ungeklärte Weise gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Haus in der Straße Räubergasse in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus einem Büroraum vorgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Auch zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl aus PKW

Dienstag, 06.04.2021, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 07.04.2021, 06:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen unbekannte Täter das Dreiecksfenster der Beifahrerseite eines zum Parken in der Sophienstraße abgestellten VW Golf ein. Im Anschluss wurde aus dem Auto eine vorgefundene Laptoptasche sowie ein Paar Sportschuhe entwendet. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Dienstag, 06.04.2021, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 07.04.2021, 07:55 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh entwendete ein bislang unbekannter Täter ein auf einem Privatgrundstück in der Straße Im Weidenkamp, Wolfenbüttel, abgestelltes Fahrrad. Bei dem Fahrrad, welches angeschlossen unter einem Unterstand abgestellt worden war, handelte es sich um ein Rad der Marke Peugeot im Wert von rund 500 Euro. Ob ein vor dem Haus aufgefundenes, unbekanntes Fahrrad vom Täter zurückgelassen worden war, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell