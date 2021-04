POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 06.04.21 für den Bereich Salzgitter

Polizei Salzgitter

Auslösung eines Heimrauchmelders

Salzgitter, Bad, Sandbrink, 05.04.21, 05:50 Uhr

Aufgrund von angebranntem Essen löste am Montagmorgen der Heimrauchmelder in einer Wohnung am Sandbrink aus. Es entstand kein Schaden und es wurde niemand verletzt.

Corona-Verstöße

Salzgitter, Osterwochenende

Während des Osterwochenendes konnten diverse Verstöße gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung festgestellt werden. Vor allem am Salzgittersee konnten trotz des Ansammlungsverbots mehrere Personengruppen festgestellt werden. Trotz der Ausgangssperre konnten nachts noch einige Personen angetroffen werden, die ohne triftigen Grund ihre Wohnung verlassen hatten. Die Polizei leitete mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen den Verstößen gegen die Corona-Verordnung ein.

