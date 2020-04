Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorrang missachtet, 7000,- Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 78 Jahre alter Einbecker befuhr mit seinem Pkw am Montag, 06.04.2020, gegen 12.00 Uhr das Hullerser Tor und wollte von dort nach links in die Hullerser Landstraße abbiegen. Hierbei übersah er das Auto einer 61-jährigen aus Markoldendorf, die aus Richtung Hannoversche Straße in Richtung Hullerser Tor fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7000,- Euro.

