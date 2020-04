Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut Zigarettenautomat entwendet und aufgebrochen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Kleiner Hagen, Samstag, 04.04.20, 22.00 Uhr - Sonntag, 05.04.20, 17.30 Uhr Kalefeld (schw) - Erneut machten sich Täter an einem, an der Hauswand montierten Zigarettenautomaten zu schaffen. In dem Zeitraum Samstag, 04.04.20, 22.00 Uhr - Sonntag, 05.04.20, 17.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen in Kalefeld, in der Straße Kleiner Hagen, an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten. Der Automat wurde durch die Täter in die nahe gelegene Feldmark verbracht und dort gewaltsam geöffnet, um den Inhalt wie Bargeld und Zigaretten zu entwenden. Die Schadenshöhe in diesem Fall beträgt ca. 1500,- EUR Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die in dem Zeitraum Samstag, 04.04.20, 22.00 Uhr bis Sonntag, 05.04.20, 17.30 Uhr im Bereich Kleiner Hagen in Kalefeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

