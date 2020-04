Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hund beißt Spaziergängerin

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Gemarkung Dankelsheim, Freitag, 03.04.20, 19.40 Uhr Bad Gandersheim (schw) - Am Freitag, 03.04.20, gegen 19.40 Uhr befand sich eine 53-jährige Hundehalterin aus einem Bad Gandersheimer Ortsteil mit ihrem Dackel in der Gemarkung Dankelsheim, um dort spazeieren zu gehen, als plötzlich ein Schäferhund auf die 53-jährige zugelaufen kam und sie unvermittelt in den Unterarm biss. Versuche, den Hund abzuwehren hatten nur kurzen Erfolg. Als sich die Hundehalterin schützend vor den eigenen Hund stellte, biss der Schäferhund erneut zu und verletzte die 53-jährige am Bauch. Der mittlerweile eingetroffene 62-jährige Hundehalter, der ebenfalls aus dem Gandersheimer Ortsteil stammt, konnte seinen Hund, der sich zuvor losgerissen hatte, bändigen, so dass dieser von der Frau ablies. Die 53-jährige wurde im Krankenhaus Einbeck ambulant behandelt. Der Hundehalter des Schäferhundes muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

