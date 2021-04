Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.04.2021

Peine (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

L475, zwischen Barbecke und Broistedt, 05.04.2021, 10:05 Uhr

Am Ostermontag, gegen 10:05 Uhr, befährt ein 53-jähriger Söhlder mit seinem Pkw die L475 kommend aus Richtung Barbecke in Richtung Broistedt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, Fahrbahnglätte sowie aufgezogener Sommerreifen, kommt dieser in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallt mit der Beifahrerseite voran gegen einen linksseitig neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Hierbei werden Fahrzeugführer sowie dessen Beifahrerin, eine 56-jährige Söhlderin, im Pkw eingeklemmt. Durch den Einsatz von Feuerwehrkräften (Freiwillige Feuerwehren Barbecke und Broistedt), Rettungswagenbesatzungen sowie Notarzt können diese aus dem verunfallten Pkw geborgen und mit schwersten Verletzungen getrennten Kliniken zugeführt werden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste folglich abgeschleppt werden. Für die L475 bestand zwischenzeitlich eine Vollsperrung.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Peine unter 05171-999-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell