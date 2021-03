Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsmaschine von Ladefläche entwendet - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in der Kurpfalzstraße eine Arbeitsmaschine im Wert von ca. 2.000 Euro. Der Asphaltschneider stand auf der offenen Ladefläche eines Mercedes Sprinters. Kurz nach 2 Uhr wurde die Polizei über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt. Zum Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Tel. 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

