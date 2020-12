Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 aus dem Stadtgebiet am Donnerstag gemeldet worden.

Am Donnerstagmorgen meldete sich eine 46-jährige Frau auf der Polizeiinspektion. Sie gab an, dass sie ihren Wagen am Montag, 30. November, zwischen 6:45 Uhr und 13:45 Uhr in der Bremerstraße abgestellt hatte. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, hatte ein Unbekannter den linken Seitenspiegel touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Eine weitere Unfallflucht wurde am Donnerstagmittag gemeldet. Ein VW Golf wurde in der Richard-Wagner-Straße beschädigt. Der Halter hatten seinen Wagen nach eigenen Angaben am Mittwoch, gegen 23 Uhr am Fahrbahnrand Höhe der Hausnummer 42 abgestellt. Als er am Donnerstag, 12 Uhr wieder wegfahren wollte, bemerkte er den Schaden. Offensichtlich hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die rechte Seite des Golfs gestreift. Der verantwortliche Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich zu melden.

Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

