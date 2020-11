Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrunkener Ausweisdieb musste ins Krankenhaus

LöbauLöbau (ots)

Etwa 2,44 Promille Alkohol im Blut hatte am 14. November 2020 ein 42-jähriger Mazedonier, der mit sieben gestohlenen Ausweisen und Bankkarten durch Bundespolizisten am Löbauer Bahnhof angetroffen wurde. Der Mann war außerdem auf dem Bahnsteig gestürzt und musste aufgrund einer Platzwunde am Kopf im Ebersbacher Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Vorher beschlagnahmten die Beamten die in Bad Muskau gestohlenen Dokumente. Gegen den bereits wegen Diebstahls gesuchten Mann ermittelt die Landespolizei nun erneut wegen Diebstahl.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell