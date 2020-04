Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Illegales Autorennen, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eichstetten - Am Donnerstag 02.04.2020 gg. 16:44 Uhr lieferten sich nach akutellem Ermittlungsstand zwei 39 und 61 Jahre alte PKW-Fahrer auf der L 116 zwischen Eichstetten und Riegel ein gefährliches Autorennen. Bei den PS-starken Boliden handelte sich um eine graue Chevrolet Corvette und einen weißen Audi TT RS, jeweils mit FR-Kennzeichen. Nach bisherigem Kenntnisstand, starteten die beiden das Rennen am Ortsausgang Eichstetten in Fahrtrichtung Bahlingen mit einem waghalsigen Beschleunigungsrennen und mehreren teils riskanten Überholmannövern. Das Rennen wurde für die beiden jedoch auf eindrucksvolle Art beendet. Sie ahnten nicht, dass ihr gefährliches Tun von einem in zivil hinterherfahrenden Polizeibeamten beobachtet wurde. Die herbeigerufenen Streifen der Polizeireviere Emmendingen und Breisach konnten die Corvette bereits in Riegel stoppen. Der Audi wurde nach kurzer Verfolgung rund um Riegel und durch Bahlingen in den Rebbergen, kurz vor Eichstetten aus dem Verkehr gezogen. Beide Fahrzeugführer erwartet eine Strafanzeige wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Ebenso wird die jeweils zuständige Führerscheinstelle über das verantwortungslose Handeln informiert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter Tel. 07667/91170 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Jan Schmidt

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell