Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Jugendlicher beraubt 20-Jährigen - Festnahme

Polizei sucht mögliche Zeugen

Freiburg (ots)

Von einem 16-Jährigen beraubt worden sein soll ein 20-Jähriger am Mittwoch, 01. April in der Uhlandstraße in Freiburg. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, soll der mutmaßliche Täter im Bereich der Johanneskirche gegen 14 Uhr zunächst das Mobiltelefon des Geschädigten für ein Telefonat ausgeborgt haben.

Während des Telefonats am nahegelegenen Dreisam-Ufer soll der Beschuldigte dem Geschädigten schließlich mehrere Gegenstände aus einer Westentasche entwendet haben. Als der Bestohlene dies bemerkte, rannte der 16-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand in Richtung Uhlandstraße davon und stieß dabei den Geschädigten zu Boden, wodurch dieser verletzt wurde. Die in der Folge durch den Geschädigten verständigte Polizei konnte den mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell