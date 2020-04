Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Peter, L 127: Motorradfahrer prallt gegen Baum

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2020 ereignete sich gegen 16.25 Uhr auf der L 127 zwischen St. Peter und St. Märgen ein Motorradunfall. Ein 54-jähriger Fahrer war in einer Zweiergruppe unterwegs und kam in einer Linkskurve zu Fall. Im weiteren Verlauf rutschte er von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum, wobei sich der Fahrer einen Fuß brach. Die vergleichsweise glimpflichen Verletzungen sind möglicherweise darauf zurückzuführen, dass der Bikder eine Airbagweste trug. Er musste dennoch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. An seiner fast neuen KTM entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

