Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainische Pflegekräfte in Polizeigewahrsam

RosenhainRosenhain (ots)

Zwei 41- und 55-jährige Frauen aus der Ukraine waren in der vergangenen Nacht auf dem Weg in Richtung Nordrhein Westfalen zu ihren Arbeitsstellen als sie durch die Bundespolizei in Rosenhain bei Löbau gestoppt wurden. Zwei polnische Bürger hatten die beiden Frauen mit ihrem Transporter über die Grenze gebracht und waren mit ihnen früh um 03:30 Uhr auf der B 6 abseits der Autobahn unterwegs. Den Beamten erklärten die beiden Frauen, dass sie im Auftrag einer polnischen Firma in Deutschland im Pflegebereich eingesetzt werden sollten. Ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis konnten sie jedoch nicht vorlegen. Die Bundespolizei nahm die beiden Frauen in Gewahrsam und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise ein. Es werden den Aufenthalt beendende Maßnahmen geprüft. Bereits am Vorabend nahmen die Beamten um 22:20 Uhr auf der Autobahn 4 bei Ohorn eine 38-jährige Ukrainerin in Gewahrsam. Auch sie war in einem Transporter unterwegs zu ihrem Arbeitsplatz als Pflegekraft ohne ein Visum hierfür zu besitzen. Die Frau wurde inzwischen nach Polen zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell