Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnhaltepunkt beschmiert

SchmöllnSchmölln (ots)

Unbekannte Täter haben am Schmöllner Bahnhaltepunkt mehrere schwarze Schriftzüge am Wartehäuschen und einem Verteilerkasten angebracht. Die Bundespolizei dokumentierte am 10. November 2020 die insgesamt sechs Zahlen- und Buchstabenfolgen. Es handelt sich unter anderem um die Begriffe SLICK und BGF. Sie hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 100,00 Euro geschätzt.

