Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainerin überschreitet legale Aufenthaltsdauer

BautzenBautzen (ots)

Eine 51-jährige Frau aus der Ukraine wollte am 10. November 2020 nach Polen ausreisen und hatte aber bereits ihre touristische Aufenthaltszeit von 90 Tagen um 31 Tage überschritten. Ein Visum hat sie nicht besessen. Die Bundespolizei stoppte um 03:40 Uhr auf dem Rastplatz Oberlausitz Süd an der Autobahn 4 bei Bautzen einen polnischen Kleintransporter und kontrollierte die Insassen. Unter ihnen befand sich die Ukrainerin, die sich nur mit ihrem biometrischen Reisepass ausweisen konnte. Sie wurde in Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen dem unerlaubten Aufenthalt verantworten. Die Bundespolizei prüft zur Zeit den Aufenthalt beendende Maßnahmen.

