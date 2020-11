Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Moldawier hielt sich drei Monate illegal auf

Bautzen

Ein 32-jähriger Mann aus Moldau hatte sich über seine 90-tägige touristische Aufenthaltsfrist hinaus für weitere 90 Tage im Bundesgebiet aufgehalten und hat hierfür weder ein Visum noch einen Aufenthaltstitel besessen. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den Mann am 8. November 2020 um 08:05 Uhr als Reisenden in einem Fernreisebus auf der BAB 4 auf dem Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen. Er war in Richtung polnische Grenze unterwegs. Diese Reise musste er unterbrechen und muss sich nun wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Der Moldawier musste inzwischen das Bundesgebiet verlassen.

