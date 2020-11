Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zug kollidierte mit Fahrrad im Gleis

BischofswerdaBischofswerda (ots)

Die Regionalbahn Bautzen - Dresden kollidierte am 7. November 2020 gegen 23:10 Uhr in Bischofswerda mit einem im Gleis liegenden Fahrrad. Hierbei wurde der Unterbau des Triebwagens geringfügig beschädigt. Von den vier Fahrgästen wurde niemand verletzt. Der Zug konnte planmäßig am Bahnhof Bischofswerda halten. Die Strecke wurde kurzzeitig für den Zugverkehr gesperrt. Die Bundespolizei stellte das völlig demolierte Fahrrad als Beweismittel sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr ein. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, etwaige Hinweise zu Tat und Tätern an die Bundespolizeiinspektion Ebersbach zu richten: 03586 / 76020.

