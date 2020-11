Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Neue Beschriftung auf Andreaskreuz

EibauEibau (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Bahnübergang in der Eibauer Bahnhofsstraße ein Andreaskreuz und ein Hinweisschild der Deutschen Bahn mit mehreren Zahlenfolgen beschmiert. Der Täter nutzte einen schwarzen Faserschreiber und sorgte durch sein Handeln für Reinigungskosten in noch unbekannter Höhe. Die Bundespolizei dokumentierte den Schaden am Vormittag des 6. November 2020 und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

