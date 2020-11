Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht hinter´m Lenkrad erwischt

LöbauLöbau (ots)

Ein 23-jähriger deutscher Autofahrer war am 5. November 2020 unter Drogeneinfluss in Löbau mit seinem Wagen unterwegs. Bundespolizisten stoppten den Mann um 10:30 Uhr nahe des Kaufland-Supermarktes. Er war in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Drogenverstößen aufgefallen und will das letzte Mal vor einigen Jahren Betäubungsmittel konsumiert haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest sagte aber etwas anderes aus. Demnach hatte der Autofahrer erst vor Kurzem sowohl Cannabis als auch Amphetamine konsumiert. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Landespolizei ermittelt wegen dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel.

