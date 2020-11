Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei verfolgt mutmaßliche Baggerdiebe nach Polen

ZittauZittau (ots)

Eine Zittauer Bürgerin beobachtete in der letzten Nacht kurz vor Mitternacht einen in der Gerhart-Hauptmann-Straße stadtaußwärts fahrenden Bagger und meldete diese ungewöhnliche Beobachtung der Polizei. Kurz darauf befuhr eine Bundespolizeistreife den Neiße-Dammweg um nach dem Bagger zu fahnden. Plötzlich kam ein polnischer Mercedes Benz schnell fahrend entgegen und tuschierte die Fahrzeugfront des Streifenwagens. Um einer Kontrolle zu entgehen fuhr der Mercedes mit hohem Tempo weiter in Richtung Zittau und missachtete die Anhalteverfügung der Beamten. Mit Sondersignalen folgten sie dem Wagen über die Friedensstraße bis nach Polen. Bei Porajov hielten die Flüchtenden auf einem unbefestigten Weg und rannten davon. Die eintreffenden Bundespolizisten brachen die Verfolgung ab und übergaben das demolierte Tatfahrzeug an die alarmierte polnische Polizei. Der Bagger wurde in der Folge auch in Tschechien nicht mehr aufgefunden. Ob er von einer Zittauer Baustelle stammt und ob die beiden geflüchteten Polen mit dem Diebstahl etwas zu tun hatten, werden die weiteren Ermittlungen der Landespolizei ergeben. Verletzt wurde niemand.

