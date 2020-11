Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholisierter Fahranfänger mit Cannabis erwischt

ZittauZittau (ots)

Ein 20-jähriger Deutscher aus Hamburg war am 1. November 2020 mit seinem Auto im Zittauer Grenzgebiet unterwegs. Beamte des Bundespolizeireviers Zittau kontrollierten den Mann um 04:00 Uhr im Stadtgebiet von Zittau. Der Fahrer reagierte sehr nervös und etwas ungehalten auf die Kontrolle - vor allem als die Polizisten den Kofferraum inspizierten. Dort fanden sie in einer Umhängetasche in Alufolie eingewickelte Cannabisblüten. Außerdem wurden die Beamten im Fahrzeuginnenraum fündig. Unter dem Beifahrersitz wurde ein Grinder mit Cannabisanhaftungen aufgefunden. Die Cannabisblüten hatten ein Bruttogewicht von 5,2 Gramm. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa 0,14 Promille. Der Drogenschnelltest verlief negativ. Der Fahrer befindet sich noch in der Führerscheinprobezeit. Ausfallerscheinungen wurden keine festgestellt.

Er wird sich wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Das Polizeirevier Zittau hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell