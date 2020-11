Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verdächtige Fahrzeuge in Zittau unterwegs

ZittauZittau (ots)

Am vergangenen Wochenende beobachteten Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz im Zittauer Stadtgebiet zwei verdächtige polnische Fahrzeuge.

In der Nacht zum 31. Oktober 2020 war ein aus Polen kommender Mercedes Benz in Zittau unterwegs, an dem sich die nachgemachten Nummernschilder eines VW Tiguan befanden. Noch bevor der Wagen gestoppt und die Insassen kontrolliert werden konnte, war das Fahrzeug wieder nach Polen ausgereist.

In der Folgenacht war ein Renault Clio mit polnischen Kennzeichen eingereist und war auf dem Radweg in Richtung Chopinstraße gefahren. Die Beamten entdeckten den äußerst verschmutzten Wagen im Uferweg parkend fest. Personen befanden sich nicht vor Ort. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Die Beamten stellten die Nummernschilder sicher. Einige Stunden später befand sich der Clio nicht mehr vor Ort und wurde vermutlich wieder nach Polen bewegt.

Die Landespolizei ermittelt wegen dem Verstoß gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell