Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vier Quadratmeter Graffitischmierereien in Bischofswerda

BischofswerdaBischofswerda (ots)

Unbekannte Täter haben wieder ihre Spuren am Schibocker Bahnhof hinterlassen. Insgesamt 14 Schriftzüge von schwarzen und roten Faserschreibern befinden sich nun an den Wänden des Fußgängertunnels. Die Bundespolizei stieß bei einer Kontrolle am 28. Oktober 2020 gegen 00:10 Uhr auf die neuen Schmierereien und dokumentierte die Schäden. Es handelt sich um bedeutungslose Buchstabenfolgen, einige Vornamen und um den Spruch "FCK NZS". Der Sachschaden dürfte etwa 200,00 Euro betragen. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

