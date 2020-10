Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehrfach gesuchten Räuber gestoppt

BautzenBautzen (ots)

Ein durch mehrere Behörden gesuchter Mann ging am Abend des 27. Oktober 2020 auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen der Bundespolizei ins Netz.

Der 36-jährige Georgier war mit einem Kumpel in einem polnischen PKW auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs. Er wird von mehreren Staatsanwaltschaften wegen räuberischem Diebstahl, Beleidigung, Diebstahl mit Waffen und Hehlerei gesucht. Das Amtsgericht Dortmund hatte bereits im Januar 2020 einen Strafbefehl wegen Beleidigung erlassen. Der Mann zahlte vor Ort die offene Geldstrafe in Höhe von 250,00 Euro.

Ein Haftbefehl war indes nicht offen. Der Mann konnte seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell