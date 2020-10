Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnhofsschild im Garten gefunden

Leutersdorf (ots)

Da staunte ein Leutersdorfer Bürger nicht schlecht. In seinem Garten fand er am 26. Oktober 2020 ein Bahnhofsschild des Leutersdorfer Bahnhaltepunktes. Den Bundespolizisten, die das abgerissene Schild bei dem Bürger sicherstellten, erklärte er, dass er hier einen dummen Streich von Kindern oder Jugendlichen vermutet. Die Bundespolizei setzte die Deutsche Bahn AG über das auf dem Bahnsteig fehlende Schild in Kenntnis und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

