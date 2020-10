Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei sagt DANKE!

Ebersbach (ots)

Die Bundespolizei ermittelt in der Oberlausitz in zahlreichen Fällen der Grenzkriminalität und im bahnpolizeilichen Bereich. Vielfach werden Straftaten im Dunkel der Nacht und abseits der Öffentlichkeit begangen. Aber immer wieder melden sich verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger und geben den Ordnungshütern entscheidende Hinweise zu Tat und Tätern.

In den vergangenen Monaten konnten beispielsweise der Fall von auf die Gleise bei Wilthen gelegter Schottersteine, zwei Großschleusungen in Lückendorf und Bernstadt sowie ein größerer Graffitifall in Bautzen aufgeklärt werden.

Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Ebersbach, Herr EPHK Jens Mittasch, sowie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die zahlreichen sachdienlichen Hinweise. Nur durch die aktive Mitarbeit der Bevölkerung ist es gelungen, viele Straftäter namhaft zu machen und festzunehmen.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ist auch weiterhin als Sicherheitspartner in der Oberlausitz aktiv und unter der bekannten Telefonnummer 03586 / 76020 rund um die Uhr erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell