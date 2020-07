Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

PR Heringsdorf (ots)

Am 04.07.2020 gegen 10:30 Uhr kam es in 17449 Karlshagen in der Strandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 45-jährige deutsche PKW Fahrer befuhr die Hauptstr. in Richtung Strandstraße. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen überquerte plötzlich ein 65-jähriger deutscher Fahrradfahrer die Fahrbahn der Strandstraße ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Der PKW Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer nicht mehr verhindern. Der Radfahrer aus dem LK VR, der keinen Fahrradhelm trug, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort behandelt und konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen.Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

