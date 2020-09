Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunken und ohne Fahrerlaubnis (11.09.2020)

Konstanz (ots)

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet nun einen 18-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer, der am heutigen Freitag gegen 4 Uhr einer Streife in der Konzilstraße aufgefallen ist. Aufgrund seiner unsicherer Fahrweise hielten die Beamten den jungen Mann an und kontrollierten ihn. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Zudem stellten die Polizisten fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell