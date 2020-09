Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Werbebanner in der Luisenpassage mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (10./11.09.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannt Täter in der Luisenpassage einen dort aufgehängten Werbebanner eines Bekleidungsgeschäftes für Trachtenkleidung mutwillig beschädigt. An dem großen Werbebanner entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell