Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, "Im Untertal") Schwere Verletzung nach Fahrradsturz (10.09.2020)

Furtwangen im Schwarzwald - Vöhrenbach (ots)

Schwer verletzt hat sich ein 62-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, als er auf dem Bregtalradweg zwischen Furtwangen und Vöhrenbach "Im Untertal" mit seinem Zweirad zu Fall kam. Der in einer Gruppe fahrende Mann geriet linksseitig des Radweges auf den unbefestigten Fahrbahnrand und rutsche aufgrund des weichen Untergrunds mit seinem Fahrrad die Böschung hinab. Hierbei stürzte der 62-Jährige derart unglücklich, dass er sich schwere Verletzungen an der Schulter zuzog. Der Mann kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

