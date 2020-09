Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Zeugensuche - Nach Parkrempler geflüchtet (10.09.2020)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Hinweise erbittet die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, im Parkhaus Gasthaus Kreuz in der Straße "Hinterschützenbach" ereignet hat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang Unbekannter einen dort geparkten Volvo so stark, dass an diesem ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht wurde. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen, verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Beobachtungen zu dem Vorfall nimmt der Polizeiposten Furtwangen, Tel. 07723 92948-0, entgegen.

