POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Buchenberg-Litzelbronn) Absichtlich in Folie verpackte Heuballen aufgeschnitten - Polizei bittet um Hinweise (01.05. - 09.09.2020)

Königsfeld im Schwarzwald, Buchenberg-Litzelbronn (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Anfang Mai bis zum vergangenen Mittwoch (09.09.) die Folien mehrerer verpackter Heuballen aufgeschnitten, welche auf einer Wiesenfläche am Waldrand nahe des Hofes Buchenberg-Litzlebronn abgelegt waren. Durch die Tat ist das Heu der Ballen verdorben und nicht mehr verwendbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die auf der Wiesenfläche abgelegten Ballen waren von der zwischen St. Georgen-Peterzell und "Brogen" verlaufenden Kreisstraße 5725, kurz nach der Abzweigung der Richtung Buchenberg führenden Kreisstraße 5723 gut sichtbar. Wer Hinweise zu dieser unsinnigen Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (07724 9495-0) in Verbindung zu setzen.

