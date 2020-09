Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei sucht Zeugen zu einem Parkplatzunfall an der Arminstraße (09.09.2020)

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Parkplatzunfall, der sich am Mittwochabend, kurz nach 17 Uhr, auf einem Parkplatz zwischen der Arminstraße und der Bettelenstraße ereignet hat, sucht die Polizei Schwenningen Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte zu dieser Zeit eine 50-jährige Frau mit einem Mercedes der C-Klasse rückwärts aus und stieß dabei gegen die hintere Stoßstange eines auf dem Parkplatz abgestellten Ford Pumas. Ohne sich weiter um den am Ford entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich die Frau mit dem Mercedes vom Parkplatz. Personen, die diesen Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

