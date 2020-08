Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Flüchtiger Pkw bei Verkehrskontrolle

Dömitz (ots)

Am Abend des 16.08.2020 stoppte ein Zivilwagen der Polizei einen Pkw in der Ortschaft Heiddorf, um eine routinemäßigen Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrer hielt zunächst an, beschleunigte dann jedoch und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Malliß. Er fuhr mehrfach sehr dicht auf andere Fahrzeuge auf, überholte auf der B191 am Abzweig Bockup im Überholverbot und gefährdete dabei Gegenverkehr. In der Folge flüchtete der Pkw in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen Kombi (vermutlich Audi), älteres Modell mit polnischem Kennzeichen. Es wurde Anzeige zum Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Fahrzeugführer, die durch die Fahrweise des flüchtenden Pkw beeinträchtigt wurden. Hinweise zum Fahrzeug oder den flüchtigen Tätern nehmen das PHR Ludwigslust unter der Tel.Nr.: 03874/4110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Benjamin Kerb Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust

