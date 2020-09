Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zwei beteiligte Autos bei Wildunfall (11.09.2020)

Rottweil (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro ist die Folge eines Wildunfalls, der sich am heutigen Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Landesstraße 423 zwischen Hausen und Horgen ereignet hat. Ein 62-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer fuhr von Hausen in Richtung Horgen, als ihm ein Reh vor sein Auto sprang. Daraufhin kam es zur Kollision und das Reh wurde in den Gegenverkehr geschleudert, weshalb ein von Horgen kommender 29-jährige Peugeot-Fahrer ebenfalls über das Reh fuhr. Das Tier starb. An dem Mercedes-Benz entstand Sachschaden. Verletzte gab es bei dem Verkehrsunfall keine.

