Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191126 - 1214 Frankfurt-Niederursel: Handtaschenraub

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (25.11.2019) kam es in Niederursel zu einem Raub, bei dem einer 61-jährigen Frau auf dem Nachhauseweg die Handtasche entrissen wurde.

Die Geschädigte befand sich gegen 18:30 Uhr in Höhe einer Bushaltestelle auf dem Hammarskjöldring, als sich ihr von hinten ein bislang unbekannter Täter näherte und ihr aus der linken Hand die Handtasche entriss. Anschließend flüchtete dieser mit seiner Beute über einen Fußweg in Richtung Niederurseler Landstraße und weiter in unbekannte Richtung. In der geraubten Handtasche befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit rund 200 Euro Bargeld, ein Mobiltelefon der Marke Samsung und ein Thalia-E-Book.

Nach Angaben der 61-Jährigen soll es sich bei dem Täter um eine männliche Person mit kurzen, schwarzen Haaren gehandelt haben, welche zwischen 15 und 30 Jahren alt gewesen sei. Dieser habe außerdem dunkle Kleidung getragen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und / oder dem Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 /755 - 51499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wie den Medien bereits bekannt ist (Meldung POL-F: 191122-1203), kam es in den Abendstunden des 21.11.2019 zu mehreren Raubstraftaten, bei dem es der Täter ebenfalls auf die Handtaschen seiner Opfer abgesehen hatte.

Ob ein Zusammenhang zum aktuellen Vorfall besteht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Auch hier werden Zeugen*innen, die Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich bei der Polizei unter der o.g. Rufnummer zu melden.

