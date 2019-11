Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191126 - 1213 Bundesautobahn 3: Sicherstellung von Rauschmitteln

Frankfurt (ots)

(fue) Bei einer am Freitag, den 22. November 2019, gegen 21.50 Uhr, durchgeführten Verkehrskontrolle auf der BAB 3, konnten in einem Pkw insgesamt ca. 609 Gramm Marihuana, rund 37,5 Gramm Ectasy-Tabletten und etwa 1,5 Gramm Amphetamine aufgefunden und sichergestellt werden.

In dem angehaltenen BMW aus dem Landkreis Bad Neustadt an der Aisch befanden sich der 28-jährige Fahrer sowie seine 19-jährige Begleiterin. Beide gaben an, aus Köln zu kommen und sich auf der Heimfahrt zu befinden. Das Marihuana befand sich verpackt in fünf Paketen in einem Rucksack, die anderen Rauschmittel in der Mittelkonsole. Eine genauere Durchsuchung des Fahrzeuges auf dem Gelände der Polizeiautobahnstation Frankfurt führte zu keinen weiteren Funden.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Personen wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

