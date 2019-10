Polizei Wuppertal

POL-W: W - Brennende Autos in der Nordstadt

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Nacht vom 01. auf den 02.10.2019 brannten zwischen 1:00 und 2:15 Uhr zwei PKW in der Wiesenstraße. Verletzt wurde niemand. Zunächst alarmierten Zeugen die Feuerwehr und die Polizei, weil ein grauer Skoda brannte (1:00 Uhr). Etwa 75 Minuten später musste in derselben Straße ein silberner Renault gelöscht werden. Vermutlich verursacht wurden die Brände von einem bislang unbekannten Täter. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Taten geben können, werden von der Polizei gebeten sich unter der Telefonnummer 0202/2840 zu melden. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell