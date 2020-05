Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub am Begütenweiher

Ludwigshafen (ots)

Am 17.05.2020 kurz nach Mitternacht wurden zwei 19-jährige Heranwachsende aus Ludwigshafen am Begütenweiher durch drei Tatverdächtige, welche zu einer größeren Personengruppe gehörten, mit Schlägen und Tritten attackiert. Einem der Geschädigten gelang es sich zu entfernen und die Polizei zu verständigen. Daraufhin nahmen die bisher unbekannten Täter diverse Wertgegenstände der Geschädigten an sich und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Durch die Fahndungskräfte der Polizei konnten mehrere Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Ob es sich hierbei um die möglichen Täter handelt wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell