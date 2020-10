Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Uneinsichtige Schwarzfahrer von Zugfahrt ausgeschlossen

Pommritz (ots)

Wieder aussteigen mussten zwei Bahnreisende, die am 26. Oktober 2020 gleich zweimal ohne Fahrkarte im Zug erwischt wurden. Die beiden 24- und 39-jährigen Männer aus Polen waren im Trilex von Görlitz in Richtung Dresden unterwegs, als der Zugbegleiter sie in Löbau von der Weiterfahrt ausschloss. Grund waren fehlende Fahrkarten. Dreist stiegen die Polen einfach wieder in den nächsten Zug. Weit kamen sie aber nicht. Die Zugbegleiterin verwies sie beim nächsten Halt in Pommritz des Zuges und informierte die Bundespolizei. Die Beamten trafen die beiden Männer um 17:55 Uhr am Bahnhaltepunkt an und belehrten sie über das eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen dem wiederholten Erschleichen von Leistungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell