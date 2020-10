Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unbelehrbarer Schwarzfahrer muss zu Fuß weiter

BreitendorfBreitendorf (ots)

Ein 29-jähriger Pole war am 29. Oktober 2020 ohne Fahrschein mit dem Zug von Görlitz nach Löbau gefahren. Hier musste er den Zug verlassen weil er keine Fahrkarte lösen wollte und konnte. Kurz darauf erwischte ihn die Zugbegleiterin eines Nachfolgezuges in Richtung Bautzen und verwies ihn in Breitendorf des Zuges. Hier erwarteten ihn um 22:00 Uhr Beamte der Bundespolizei und konfrontierten ihn mit der Strafanzeige wegen dem Erschleichen von Leistungen. Er wurde ermahnt und musste seine Reise zu Fuß fortsetzen.

