Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Linz am Rhein (ots)

Am Samstag, den 05.09.2020, wurde zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr in der Martinusstraße in Linz ein Pkw beschädigt. Die Geschädigte stellte den Pkw in Höhe eines Fußgängerüberwegs ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung auf der Fahrerseite des Mitsubishi fest. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Linz, unter der Tel. 02644/9430 oder per Email: pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

