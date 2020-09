Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Beteiligten

Neustadt/Wied (ots)

Am Freitagabend wurde ein Verkehrsunfall in Neustadt/Wied OT Etscheid gemeldet. Bei einem Überholmanöver kam es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Hierbei wurde der Überholte leicht verletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verletzte zuvor mit 1,13 Promille am Steuer unterwegs war.

