Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Notstromaggregat im Wert von 3.100 Euro gestohlen

MittelherwigsdorfMittelherwigsdorf (ots)

Unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende in Mittelherwigsdorf einen Baucontainer der Deutschen Bahn aufgebrochen und das darin befindliche Starkstromaggregat gestohlen. Bahnmitarbeiter fanden am Morgen des 2. November 2020 ihren Container nur noch leer vor. Die Bundespolizei dokumentierte die Aufbruchspuren an den Containertüren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl ein. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Baucontainer steht am Bahnviadukt in der Straße Zum Feierabendheim. Die Tat muss zwischen dem 29. Oktober und dem 2. November durchgeführt worden sein. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ist unter 03586 / 76020 zu erreichen.

