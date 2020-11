Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalismus auf dem Bahnsteig

Demitz-ThumitzDemitz-Thumitz (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende die Plexiglas-Wetterschutzwand des Wartebereiches am Bahnhaltepunkt in Demitz-Thumitz zerstört.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Schaden am 1. November 2020 um 16:10 Uhr auf. Er wird auf einige hundert Euro geschätzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

