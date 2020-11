Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Steuerhinterzieher muss vier Monate in Haft

UhystUhyst (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus Litauen muss in der Justizvollzugsanstalt Bautzen eine 120-tägige Gefängnisstrafe verbüßen. Der Mann wurde am 6. November 2020 auf der Autobahn 4 bei Uhyst als Fahrer eines Kleintransporters durch Bundespolizisten kontrolliert. Hierbei stießen die Beamten auf einen offenen Haftbefehl. Der Mann wurde bereits 2018 vom Landgericht Oldenburg wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200,00 Euro verurteilt. Da er diesen Betrag nicht aufbringen konnte wurde er in die JVA eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell